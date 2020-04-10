Евгений Куйвашев призвал свердловчан отмечать Вербное воскресенье и Пасху дома

15:40 | 12.04.2020

Фото: профиль в Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал уральцев праздновать Вербное воскресенье и Пасху дома. Об этом он написал в свёл Instagram.



«Понимаю, нам всем сейчас нужна надежда, нужны силы и вера в то, что мы обязательно справимся с этим сложным периодом. Но поход в храм — не самый разумный способ справиться с тревогой. Скорее наоборот, массовые скопления людей в период пандемии особенно опасны с точки зрения распространения новой инфекции, от которой каждый день по всему миру в жутких страданиях, задыхаясь, умирают людю»,- пишет Евгений Куйвашев.



В качестве иллюстрации к посту губернатор опубликовал сегодняшнюю фотографию из храма целителя Пантелеймона на улице Луначарского. Там людей в Вербное воскресенье оказалось очень много.



«У меня только один вопрос: неужели собственное здоровье и здоровье ваших близких значит для вас меньше?»,- отметил Куйвашев.



Кроме того, он добавил, что в Москве уже выявлены случаи коронавируса у служителей храмов и церквей, а один из настоятелей несколько дней назад попал в реанимацию.



Резюмируя, губернатор написал: «Помните, что Бог – в первую очередь в вашем сердце и душе. Берегите себя».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»