 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

14:48 | 12.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На затопленном карьере под Екатеринбургом погиб рыбак

На затопленном карьере у посёлка Кедровка под Екатеринбургом мужчина шёл на рыбалку, провалился под лёд и погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

На место происшествия выезжали специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и огнеборцы 62-й пожарно-спасательной части Берёзовского. Спасатели обследовали акваторию водоёма в специальных гидрокостюмах, передвигаясь по рыхлому льду и по открытым участкам воды. Мужчину обнаружили в одной из полыней в нескольких десятках метров от берега.

Погибшего рыбака погрузили в лодку и доставили на берег при помощи верёвки, которую тянули сотрудники МЧС. В поисковой операции были задействованы две единиц спецтехники и девять спасателей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:53 | 12.04.2020
В Прикамье выявлено 15 новых случаев коронавируса

15:40 | 12.04.2020
Евгений Куйвашев призвал свердловчан отмечать Вербное воскресенье и Пасху дома

15:20 | 12.04.2020
Жителей Екатеринбурга начали штрафовать за прогулки по улице

15:20 | 12.04.2020
Свердловская область: COVID-19 на экспорт?

14:48 | 12.04.2020
На затопленном карьере под Екатеринбургом погиб рыбак

13:14 | 12.04.2020
Екатеринбуржцы расскажут, как космические технологии изменят жизнь

12:41 | 12.04.2020
Более двух тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за сутки в РФ

12:35 | 12.04.2020
В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом

11:33 | 12.04.2020
Пианист-виртуоз Денис Мацуев попросил свердловчан остаться дома

10:59 | 12.04.2020
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём космонавтики

09:29 | 12.04.2020
В Екатеринбурге в Храме-на-Крови измерят температуру всем прихожанам

09:14 | 12.04.2020
В Богдановиче без вести пропал мужчина

04:59 | 12.04.2020
Жители Прикамья могут рассчитывать на ипотечные каникулы при займе до 2 млн рублей

04:57 | 12.04.2020
В больницах Прикамья, где борются с коронавирусом, организуют онлайн-консультации психологов

04:55 | 12.04.2020
Школьники и студенты Пермского края продолжат обучение дистанционно

комментариев: 1

04:15 | 12.04.2020
Новое оборудование кардиодиспансера позволит обследовать до 20 жителей Прикамья в сутки

04:12 | 12.04.2020
В Перми красят ограждения вдоль дорог и тротуаров

11.04.2020

17:30 | 11.04.2020
Екатеринбург вошёл в десятку российских городов, которые наиболее успешно борются с коронавирусом

16:12 | 11.04.2020
За последние сутки в Свердловской области провели более 2000 анализов на коронавирус

15:07 | 11.04.2020
Свердловские полицейские начали составлять первые протоколы за нарушение особого режима

14:53 | 11.04.2020
В Екатеринбурге от коронавируса вылечился 65-летний мужчина

13:59 | 11.04.2020
Роспотребнадзор порекомендовал приехавшим в Свердловскую область москвичам соблюдать самоизоляцию

13:38 | 11.04.2020
В России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

13:21 | 11.04.2020
В Свердловской области подтвердили 13 новых случаев коронавирусной инфекции

12:12 | 11.04.2020
Энергетики устранили коммунальную аварию на Челюскинцев

10:53 | 11.04.2020
«Выходя на улицу, вы рискуете чьим-то здоровьем»: главный санврач Свердловской области обратился к уральцам

10:24 | 11.04.2020
В Екатеринбурге в одном пожаре сгорели три машины

09:23 | 11.04.2020
Сотрудники МЧС напомнили свердловчанам о правилах противопожарного режима

01:51 | 11.04.2020
Ещё 8 человек с коронавирусом скончались в Москве

10.04.2020

19:40 | 10.04.2020
Из-за аварии на улице Челюскинцев в Екатеринбурге будет перекрыто движение трамваев

19:30 | 10.04.2020
В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемых в сбыте двух килограмм наркотиков

19:04 | 10.04.2020
В свердловских стационарах находится 129 человек с подозрением на коронавирус

комментариев: 1

18:45 | 10.04.2020
Свердловчане могут принять участие в онлайн-флешмобе ко Всемирному дню космонавтики

18:28 | 10.04.2020
В Свердловской области отменили брифинг оперштаба по коронавирусу

18:18 | 10.04.2020
В Перми начался ремонт тротуаров

18:14 | 10.04.2020
Пермская компания приняла 150 человек для увеличения объемов производства средств индивидуальной защиты

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 