На затопленном карьере под Екатеринбургом погиб рыбак

14:48 | 12.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

На затопленном карьере у посёлка Кедровка под Екатеринбургом мужчина шёл на рыбалку, провалился под лёд и погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



На место происшествия выезжали специалисты Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и огнеборцы 62-й пожарно-спасательной части Берёзовского. Спасатели обследовали акваторию водоёма в специальных гидрокостюмах, передвигаясь по рыхлому льду и по открытым участкам воды. Мужчину обнаружили в одной из полыней в нескольких десятках метров от берега.



Погибшего рыбака погрузили в лодку и доставили на берег при помощи верёвки, которую тянули сотрудники МЧС. В поисковой операции были задействованы две единиц спецтехники и девять спасателей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»