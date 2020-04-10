Свердловские полицейские начали составлять первые протоколы за нарушение особого режима

15:07 | 11.04.2020

Фото: livacha.com

В отношении жителей и юрлиц Свердловской области составлены первые пять протоколов о нарушении особого режима. В ближайшее время они будут направлены в суд - он и примет решение о наложении штрафов, сообщает региональный оперштаб.



Контролировать соблюдение введенных в регионе ограничений сотрудникам министерства общественной безопасности помогают полицейские.



Напомним, согласно принятому закону, нарушение особого режима влечет ответственность в виде штрафов – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до миллиона рублей – для юридических лиц.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»