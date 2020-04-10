В Екатеринбурге от коронавируса вылечился 65-летний мужчина

14:53 | 11.04.2020

Фото: телеграм-канал СтопCOVID-19

65-летний мужчина, заболевший коронавирусом, выздоровел и выписался из больницы. Ранее у него было диагностировано полисегментарное воспаление лёгких, высокая температура держалась на протяжении нескольких дней.



Мужчину выписали из городской больницы №40 Екатеринбурга в субботу, 11 апреля. Он поблагодарил медиков, которые вылечили его: «Спасибо вам огромное. Всего вам доброго. Не болейте. Берегите себя! Ещё раз спасибо!».



Заведующая 4 инфекционным отделением ГКБ 40 Наталия Фатеева рассказала, что выздоровление - это совместное дело врачей и самих пациентов: «Мы счастливы, что смогли выписать здоровым ещё одного пациента. Это удивительный человек, оптимистичный, доброжелательный, с самого начала был настроен на полную победу над болезнью! Ему 65 лет, болел он тяжело, было диагностировано полисегментарное воспаление лёгких. Температура держалась много дней. Но мы вместе справились! Дорогие люди, берегите себя! Мы поможем, но без вашей поддержки, желания жить и выздоравливать, усилия медиков будут чрезвычайными!» – сказала врач.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»