«Выходя на улицу, вы рискуете чьим-то здоровьем»: главный санврач Свердловской области обратился к уральцам

10:53 | 11.04.2020

Фото: midural.ru

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к жителям региона в связи с распространением коронавируса. Текст его обращения опубликован на областном информационном портале.



Козловских заявил, что в силах каждого жителя сделать так, чтобы свердловские врачи могли оказывать помощь тем, кто в ней нуждается: «Для этого всего лишь нужно оставаться дома, преодолеть в себе искушение выйти на улицу в теплую погоду, встретиться с друзьями и весело провести время» – заявил он.



Врач подчеркнул, что все органы исполнительной власти Свердловской области постоянно работают с тем, чтобы предотвратить эпидемию в регионе, но они не справятся, если люди будут нарушать предписанный режим самоизоляции.



«Убедительно прошу вас в предстоящие весенние дни соблюдать режим самоизоляции, выходить из дома только в случае крайней необходимости. Сохраните здоровье себе и своим близким», – подытожил Козловских.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»