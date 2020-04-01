Общественный транспорт Екатеринбурга начал работать в штатном режиме

16:15 | 10.04.2020

В Екатеринбурге с 10 апреля общественный транспорт начал работать в штатном режиме. Об этом сообщает глава города Александр Высокинский.



Принятие данного режима обусловлено большим количеством людей в автобусах, троллейбусах и трамвая. Ранее общественный транспорт из-за пандемии коронавируса и объявленного режима самоизоляции работал в режиме выходного дня.



С сегодняшнего дня транспорт будет ездить с обычным интервалом, что позволит увеличить дистанцию между пассажирами и снизить риск заражения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»