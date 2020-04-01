Из Екатеринбурга вывезли 190 тонн грязи и 73 тонны мусора

18:11 | 9.04.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Екатеринбург продолжают очищать от мусора, грязи и пыли в рамках весенней уборки города. Днем 8 апреля рабочие вывезли за пределы уральской столицы 190 тонн грязи и почти 73 тонны мусора, об этом сообщили в Комитете благоустройства администрации города.



На влажную уборку города было израсходовано 380 «кубов» воды. Всего на улицах трудились 474 дорожных рабочих и 183 единицы техники.



Следует отметить, что обработка улиц сейчас проводится с добавлением дезинфицирующих средств.



Напомним, ранее мэр Александр Высокинский распорядился о проведении на территории Екатеринбурга месячника чистоты с 23 марта по 30 апреля.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»