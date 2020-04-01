В екатеринбургскую ГКБ №40 поставили два аппарата ИВЛ и медицинские маски

17:52 | 9.04.2020

Фото: sq.com.ua

В екатеринбургскую ГКБ №40 поступили два аппарата ИВЛ, 15 тысяч медицинских масок и два монитора пациента. Такую благотворительную помощь оказал Фонд святой Екатерины.



– ГКБ № 40 – это главный форпост борьбы с коронавирусом в Свердловской области, поэтому крайне важно, чтобы у медиков, которые здесь работают, не было проблем с оборудованием, – пояснил директор фонда Александр Андреев. Он также отметил, что партию медицинских масок передали и в ГКБ № 2.



Напомним, что также в ближайшее время ожидается большой гуманитарный груз из Китая, собранный по инициативе главы РМК Игоря Алтушкина.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»