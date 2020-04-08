В Екатеринбурге массажиста обвинили в педофилии

14:27 | 9.04.2020

Фото: e1.ru

Массажиста муниципальной поликлиники Артема Аракеляна обвинили в педофилии. Как сообщает портал Е1, его жертвой стала девятилетняя девочка. По предварительным данным, аналогичных эпизодов было, как минимум, четыре.



Сообщается, что подозреваемый до сентября 2019 года работал в детской поликлинике № 3 при городской детской больнице № 8 на улице Академика Шварца, 14Г. Случаи насилия могли происходить в последние три года.



В отношении массажиста возбуждено уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14 лет.



Если вы знаете об аналогичных преступлениях Аракеляна, обратитесь по номерам (343)266-64-18, (343)210-92-17, (343)210-97-25 (СК), (343)358-71-61 (полиция).



Если вы с ребёнком были у этого массажиста, осторожно проведите с ним беседу. Часто жертвы насилия замалчивают ситуацию.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»