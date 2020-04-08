В Свердловской области мужчина ударил 14-летнюю школьницу битой за шум у подъезда

14:10 | 9.04.2020

Фото: napozitiv.ru

В Первоуральске возбуждено административное дело в отношении 43-летнего мужчины, ударившем 14-летнюю школьницу битой за шум у подъезда, передает издание znak.com.



Инцидент произошел 1 апреля. Тогда группа подростков гуляла под окнами одного из домов. Первое замечание подросткам сделала женщина, которая вышла на прогулку с собакой. Несовершеннолетние к ее словам не прислушались. Затем из дома вышел вооруженный битой муж женщины. Он просил подростков уйти, на что школьники начали огрызаться. Тогда мужчина начал размахивать битой и ударил ею по руке девушки из компании.



После драки на место приехали сотрудники полиции. Мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 6. 1. 11 КоАП РФ (Побои). Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей или арест на 15 суток.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»