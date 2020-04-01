В Екатеринбурге завод ЭМА в пять раз увеличил производство бактерицидных ламп

21:36 | 8.04.2020

Фото: ar25.org

В уральской столице завод электромедицинской аппаратуры в пять раз увеличил производство бактерицидных ламп из-за коронавируса.



Планируется, что в ближайшие два месяца завод станет выпускать ещё в два раза больше единиц продукции. При этом на выпуск одной лампы у специалистов уходит 45 дней из-за того, что заводу приходится долго ждать необходимые детали. Сейчас решением этой проблемы занимается Правительство РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»