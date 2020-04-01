В Екатеринбурге сдать тест на коронавирус можно в лаборатории «Ситилаб»

19:12 | 8.04.2020

Фото: infoanaliz.com

Лаборатория «Ситилаб» начала проводить платные тесты на коронавирус. Стоимость анализа составит 1200 рублей, а взятие биоматериала 690 рублей.



Отмечается, что тест можно будет сдать только в медицинском центре на Машиностроителей, 18 с 7:30 до 14:00. При этом брать биоматериал медики будут только у граждан без симптомов ОРВИ. Длительность процедуры будет около 15 минут.



Результаты пациент сможет получить через 2 дня на электронную почту. В случае положительного или сомнительного результата биоматериал будут отправлять в лабораторию Роспотребнадзора.





Записаться на тестирование можно по телефону 8 (800) 100-36-30.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»