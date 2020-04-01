Число обследованных жителей Свердловской области выросло до 22,5 тысяч

17:34 | 8.04.2020

Фото: doctor.rambler.ru

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 1675 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 1566 человек.



Всего специалистами проведено 28278 исследований. Обследовано 22573 человека.



Напомним, на Среднем Урале за минувшие сутки подтвердились еще пять случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 56 человек.



Добавим, за минувшие сутки в России подтверждены 1175 случаев новой коронавирусной инфекции в 56 регионах страны. Всего зарегистрировано 8672 заболевших в 82 регионах. За все время от COVID-19 выздоровело в стране 580 человек, погибло – 63.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»