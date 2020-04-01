Новости дня
17:34 | 8.04.2020
Фото: doctor.rambler.ru
Число обследованных жителей Свердловской области выросло до 22,5 тысяч
Всего специалистами проведено 28278 исследований. Обследовано 22573 человека.
Напомним, на Среднем Урале за минувшие сутки подтвердились еще пять случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 56 человек.
Добавим, за минувшие сутки в России подтверждены 1175 случаев новой коронавирусной инфекции в 56 регионах страны. Всего зарегистрировано 8672 заболевших в 82 регионах. За все время от COVID-19 выздоровело в стране 580 человек, погибло – 63.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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