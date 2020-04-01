В Екатеринбурге школы искусств перенесли сроки приемной кампании в связи с коронавирусом

16:40 | 8.04.2020

Фото: domuchitelya.by

Из-за режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса, Управление культуры администрации Екатеринбурга рекомендовало учреждениям дополнительного образования перенести сроки приемной кампании. Предположительно, запись детей в ДШИ начнется 27 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.



Обычно прием документов начинается 15 апреля, однако в связи со сложившейся ситуацией зачисление в детские школы искусств пройдет в период с 27 апреля по 25 мая, индивидуальные отборы ‒ с 5 по 12 июня. Дополнительный прием документов и индивидуальные смотры состоятся с 17 июня по 29 августа.



Для обеспечения безопасности детей и родителей в школах искусств увеличат количество приемных кабинетов и ответственных сотрудников.



В случае продления режима самоизоляции сроки могут вновь перенести, сообщает пресс-служба мэрии. Актуальную информацию можно узнать на сайтах ДШИ, в соцсетях и на официальном сайте Управления культуры горадминистрации.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»