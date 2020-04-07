Свердловские заключенные уже сшили более 17 тысяч защитных масок

13:36 | 8.04.2020

Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Учреждения ГУФСИН России по Свердловской области с целью профилактики коронавируса уже произвели более 17 тысяч защитных масок.



Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН, заключенные шьют многоразовые защитные маски для немедицинских работников уголовно-исполнительной системы в период несения службы. Помимо прочего, учреждениями заключены контракты с государственными, муниципальными и коммерческими организациями на пошив средств индивидуальной защиты на общую сумму более 8,5 миллионов рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»