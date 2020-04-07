Губернатор Свердловской области попросил не запрещать церемонии похорон из-за коронавируса

12:01 | 8.04.2020

Фото: vk.com

Губернатор Свердловской Евгений Куйвашев области заявил, что городские администрации не должны запрещать проведение церемонии похорон в связи с распространением коронавируса. Об этом чиновник заявил, отвечая на вопрос одного из своих подписчиков в Instagram. Тот сообщил, что из-за режима изоляции людям не позволяют попрощаться с родными.



Как написал Куйвашев: «Никто не вправе отказывать близким в нормальном погребении человека. Предоставление ритуальных услуг изначально не было ограничено ни решениями федеральных властей, ни документами, которые мы принимали на областном уровне». По его словам, организации должны создать условия для социального дистанцирования людей, пришедших на прощание, передает «Уральский рабочий».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»