На Урале завершились поиски 15-летней девочки

11:38 | 8.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

Полиция и волонтеры завершили поиски 15-летней Николь Склюевой, которая ушла в магазин 6 апреля и не вернулась домой.



Как выяснилось, школьница отправилась к другу в поселок под Кировградом. Юная любительница приключений находилась в квартире у тети своего приятеля.



Школьницу вернули в Березовский накануне, в 22:50 по местному времени. Ее доставили в территориальное отделение ОВД и передали в руки опекуну. К счастью, ни в какие криминальные передряги она не попала.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»