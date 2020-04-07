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11:38 | 8.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

На Урале завершились поиски 15-летней девочки

Полиция и волонтеры завершили поиски 15-летней Николь Склюевой, которая ушла в магазин 6 апреля и не вернулась домой.

Как выяснилось, школьница отправилась к другу в поселок под Кировградом. Юная любительница приключений находилась в квартире у тети своего приятеля.

Школьницу вернули в Березовский накануне, в 22:50 по местному времени. Ее доставили в территориальное отделение ОВД и передали в руки опекуну. К счастью, ни в какие криминальные передряги она не попала.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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