Три свердловских города получили новые машины скорой помощи

13:19 | 7.04.2020

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Отделения скорой помощи трёх свердловских городов – Каменска-Уральского, Краснотурьинска и Североуральска – получили новые машины. Автомобили произведены на заводе «ГАЗ» в этом году.



Машины оснащены всем необходимым оборудованием – в них есть дефибрилляторы, электрокардиографы, комплекты подачи газа, облучатели, приборы для измерения глюкозы в крови. Кроме того в автомобилях установлены средства радиосвязи с возможностью использования навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS, в также всё необходимое для транспортировки пациентов – шины и несколько укладок – общепрофильная, акушерская, реанимационная.



Машины скорой помощи поступили в свердловские города от Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»