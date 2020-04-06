Новости дня
11:03 | 7.04.2020
Фото: соцсети
Екатеринбурженку признали виновной в убийстве мужчины на берегу Верх-Исетского пруда
Установлено, что 25 июля 2019 года женщина отдыхала на берегу пруда с семьей, жаря шашлыки и употребляя спиртные напитки. Периодически к ним подходил ранее им незнакомый мужчина со своим товарищем.
Потерпевший делал замечание компании, при этом также находясь в состоянии алкогольного опьянения. Начался конфликт, и потерпевший накинулся с лопатой на супруга подсудимой. В это время женщина и ее сестра подбежали к мужчине, выбили лопату, после чего у мужчин завязалась драка. В это время женщина взяла нож и палку.
Муж подсудимой скрутил мужчине руки «замком» сзади на шее.
Несмотря на то, что опасности он больше не представлял, женщина деревянной палкой ударила потерпевшего по голове, после чего нанесла ему два удара ножом в область шеи. От полученных травм мужчина скончался.
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга назначил женщине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с подсудимой свыше 578 тыс. рублей, включая компенсацию морального вреда и расходы на погребение. Приговор не вступил в законную силу.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
11:03 | 7.04.2020
Екатеринбурженку признали виновной в убийстве мужчины на берегу Верх-Исетского пруда
10:22 | 7.04.2020
В столице Урала закрыли организацию, которая проводила детские праздники в карантин
09:59 | 7.04.2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень организуют реверсивное движение
09:42 | 7.04.2020
На Урале могут находиться пропавшие без вести дети
09:25 | 7.04.2020
В Екатеринбурге опечатали автомойку, нарушившую карантин
09:06 | 7.04.2020
В Нижнем Тагиле несколько человек пострадали от укусов клещей
08:27 | 7.04.2020
В России предложили отменить проведение ЕГЭ в 2020 году
22:13 | 6.04.2020
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Москве
21:18 | 6.04.2020
В Березовском пропала 15-летняя девочка
20:37 | 6.04.2020
За сутки свердловские медики обследовали 710 человек на коронавирус
19:31 | 6.04.2020
В Свердловской области ожидается сильный ветер
18:30 | 6.04.2020
В екатеринбургские больницы поступят 23 новых аппарата ИВЛ
18:20 | 6.04.2020
В Екатеринбурге закрылось движение по улице Белореченской
17:57 | 6.04.2020
Жители Прикамья могут заплатить за вывоз мусора в течение года
17:47 | 6.04.2020
На Среднем Урале могут ввести штраф за несоблюдение самоизоляции
17:29 | 6.04.2020
Пермский производитель Baseg предлагает многоразовые маски
17:04 | 6.04.2020
Свердловские учителя и школьники столкнулись с проблемами в дистанционном обучении
16:33 | 6.04.2020
Участники «Молодежки ОНФ» побывали в пермском кардиоцентре, который примет пациентов с коронавирусом
16:24 | 6.04.2020
На ремонт Баранчинского тракта потратят более 5 миллионов рублей
16:24 | 6.04.2020
Пермяки смогут самоизолироваться на дачах
16:11 | 6.04.2020
Пермские МФЦ будут выдавать документы на дому
16:04 | 6.04.2020
Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию
15:59 | 6.04.2020
В период карантина в Екатеринбурге снизилось количество ДТП
15:58 | 6.04.2020
В Прикамье за нарушение специального режима приостановлена деятельность 25 объектов
15:13 | 6.04.2020
Игорь Сапко: Потребность в донорской крови сейчас очень высока