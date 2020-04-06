Екатеринбурженку признали виновной в убийстве мужчины на берегу Верх-Исетского пруда

11:03 | 7.04.2020

Фото: соцсети

Жительницу Екатеринбурга признали виновной в убийстве мужчины на берегу Верх-Исетского пруда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что 25 июля 2019 года женщина отдыхала на берегу пруда с семьей, жаря шашлыки и употребляя спиртные напитки. Периодически к ним подходил ранее им незнакомый мужчина со своим товарищем.



Потерпевший делал замечание компании, при этом также находясь в состоянии алкогольного опьянения. Начался конфликт, и потерпевший накинулся с лопатой на супруга подсудимой. В это время женщина и ее сестра подбежали к мужчине, выбили лопату, после чего у мужчин завязалась драка. В это время женщина взяла нож и палку.



Муж подсудимой скрутил мужчине руки «замком» сзади на шее.

Несмотря на то, что опасности он больше не представлял, женщина деревянной палкой ударила потерпевшего по голове, после чего нанесла ему два удара ножом в область шеи. От полученных травм мужчина скончался.



Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга назначил женщине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с подсудимой свыше 578 тыс. рублей, включая компенсацию морального вреда и расходы на погребение. Приговор не вступил в законную силу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»