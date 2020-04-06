В столице Урала закрыли организацию, которая проводила детские праздники в карантин

10:22 | 7.04.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге на 33 дня приостановили деятельность организации ООО «Феерита-Е», которая проводила детские праздники в карантин.



Сотрудниками Роспотребнадзора в ходе рейда обнаружили, что в помещении организации находились дети, их родители и аниматоры.



Судебные приставы-исполнители по решению суда опечатали входные группы. Кроме того, руководство организации предупредили об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»