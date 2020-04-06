За сутки свердловские медики обследовали 710 человек на коронавирус

20:37 | 6.04.2020

Фото: azattyq-ruhy.kz

Врачи Свердловской области за минувшие сутки обследовали 710 человек на коронавирус, об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



Под медицинским наблюдением врачи держат 10419 граждан. Всего с 1 февраля специалисты обследовали 15801 человека.



Напомним, на сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждено 44 случая заболевания COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»