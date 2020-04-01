В период карантина в Екатеринбурге снизилось количество ДТП

15:59 | 6.04.2020

В столице Урала за прошедшую неделю карантина, введенного указами президента России и свердловского губернатора, снизилось количество ДТП.



Так, в период с 30 марта по 5 апреля в Екатеринбурге произошли всего четыре дорожные аварии, в которых пострадали шесть человек. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на УГИБДД по городу. А за неделю с 23 по 29 марта произошло 10 ДТП с десятью пострадавшими.



Помимо этого, в три раза снизилось количество дорожных аварий с материальным ущербом.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»