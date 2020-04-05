В метро Екатеринбурга из-за больших интервалов скапливаются пассажиры

12:07 | 6.04.2020

В метро Екатеринбурга увеличился интервал между прибытием составов, из-за чего на станциях начали скапливаться пассажиры.



По словам очевидцев, интервал увеличился до одиннадцати минут вместо привычных трёх. Поэтому в час пик с 8:00 до 9:00 люди, которые не ушли на «дистанционку» в связи с особенностями своей работы, скапливаются на эскалаторах и станциях.



Также пассажиры рассказали, что на станции «Площадь 1905 года» по направлению вверх работает один эскалатор, из-за чего внизу приходится стоять в толпе в очереди.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»