Новости дня
11:14 | 6.04.2020
Фото: flor52.ru
Владельцы цветочных магазинов просят Евгения Куйвашева разрешить им работать
Делать это они предлагают по аналогии с кофейнями – выдавать заказы через окно без контакта с покупателями и с соблюдением всех необходимых мер по санобработке.
«Обстоятельства таковы, что мы все находимся на грани полного разорения! Товар, который был проплачен за 14 дней вперед (таковы условия получения товара из Эквадора), до сих пор идет. В связи с тем, что курс доллара сильно поднялся, соответственно, и транспортные компании подняли свои тарифы, входная цена на цветы увеличилась примерно в 1,5 раза. Товар умирает, и деньги, вложенные в него, вместе с ним»,- сказано в обращении к главе региона.
Сообщается, что убытки составляют 200-250 тысяч рублей на каждую точку.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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