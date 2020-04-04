Свердловский минздрав призвал жителей не заниматься самолечением

19:48 | 5.04.2020

Фото: profi-ska.ru

Министерство здравоохранения Свердловских области призывает местных жителей при первых же симптомах ОРВИ обращаться к врачам и не заниматься самолечением.



В ведомстве также порекомендовали гражданам не рисковать своим здоровьем и здоровьем близких людей. Также минздрав просит обратившихся за помощью не переживать из-за того, что они могут отвлечь врачей от важной работы.



Напомним номера телефонов горячей линии: 112 и 312-08-81.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»