В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

18:48 | 5.04.2020

В Свердловской области 6 и 7 апреля ожидаются сильные осадки и гололедица. МЧС рассылает СМС-оповещения.



«По данным синоптиков 6-7.04 ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица, ветер до 27м/с», – написано в сообщении.



Добавим, что в случае возникновения ЧП необходимо звонить по телефонам 101, 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»