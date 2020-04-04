Среди новых заболевших COVID-19 в Москве 19 детей

16:01 | 5.04.2020

Фото: Павел Кононов

Среди новых заражённых коронавирусом за минувшие сутки в Москве 19 детей, сообщает оперштаб.



Кроме того, заболели 250 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 189 человек – от 46 до 65 лет, 78 человек - старше 65 лет (23 из них – старше 80 лет).



Напомним, за минувшие сутки в России обнаружили ещё 658 заражённых коронавирусом в 14 регионах. Всего в стране COVID-19 зафиксирован у 5 389 человек. За весь период было 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»