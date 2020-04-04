Новости дня
15:45 | 5.04.2020
В Свердловской области за сутки нет новых случаев заражения коронавирусом
Напомним, за сутки в регионе проведено 1553 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 1517 человек. Всего специалистами проведено 23484 исследования. Обследовано 18855 человек.
В России зафиксировали ещё 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах. Всего в стране COVID-19 обнаружили у 5 389 человек.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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