В Свердловской области за сутки нет новых случаев заражения коронавирусом

15:45 | 5.04.2020

За минувшие сутки в Свердловской области не зафиксировали новые случаи заражения коронавирусной инфекции. В регионе, по последним данным, COVID-19 был обнаружен у 40 человек.



Напомним, за сутки в регионе проведено 1553 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 1517 человек. Всего специалистами проведено 23484 исследования. Обследовано 18855 человек.



В России зафиксировали ещё 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах. Всего в стране COVID-19 обнаружили у 5 389 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»