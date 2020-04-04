В России коронавирус обнаружен ещё у 658 человек

В России за минувшие сутки зафиксировали ещё 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах. Всего в стране COVID-19 обнаружили у 5 389 человек.За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.Регионов без коронавируса осталось только шесть: Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Карелия, Ненецкий округ, Тува и Чукотка.