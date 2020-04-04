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12:09 | 5.04.2020

Некоторые клиники Екатеринбурга начали принимать пациентов в онлайн режиме

Из-за коронавируса некоторые частные клиники Екатеринбурга начали принимать пациентов в онлайн режиме через скайп и другие сервисы. В муниципальных учреждениях нововведения пока не планируются.

«Поговорить по скайпу пациенту с врачом от нечего делать не получится. Консультации проводятся таким образом: в муниципальной клинике пациент со сложным случаем и его лечащий доктор выходят на связь с более опытным врачом»,- объяснил пресс-секретарь областного Министерства здравоохранения Константин Шестаков.

Отметим, удаленно в государственном медучреждении не будут назначать пациенту лечение или оформлять больничный лист. Врач имеет право спросить, что беспокоит пациента, дать комментарий сданным анализам и отправить при необходимости в больницу, если это неотложный случай.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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