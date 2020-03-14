Два пациента с коронавирусом скончались в Москве

00:37 | 5.04.2020

Фото: aol.com

Ещё два пациента с подтвержденным COVID-19 и двусторонней пневманией скончались в Москве, сообщает Оперштаб.



Оба скончавшихся имели сопутствующие заболевания - гипертония, сахарный диабет и хронический бронхит, им было 58 и 70 лет.



В России насчитывается более 4700 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, скончались более 40 человек, почти 330 выздоровели. В Свердловской области на сегодняшний день официально зарегистрировано 40 случае заражения.



Напоминаем о введенных режимах самоизоляции в регионах России - необходимо соблюдать карантинные меры - не покидать места проживания без крайней необходимости, а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1.5 метров

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