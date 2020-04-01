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20:01 | 3.04.2020

Фото: ЦГКБ №6

Аллергоцентр Екатеринбурга отметил год со дня основания

Екатеринбургский аллегроцентр на базе ЦГКБ №6 отметил год со дня основания, об этом сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

Во время непростой эпидемиологической обстановки врачи поддерживают пациентов группы риска и оказывают помощь неотложным пациентам, а также консультируют жителей по телефону. Особое внимание уделяется людям с бронхо-лёгочной патологией.

Добавим, что за год работы врачи провели более 12,5 тысячи консультаций и выполнили более 1,5 тысячи кожных аллергопроб.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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