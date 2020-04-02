В Екатеринбурге хулиган запустил камень в автомобиль смотрителя камеры

13:01 | 3.04.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге на улице Щербакова, 216 хулиган кинул камень в автомобиль смотрителя за камерой видеофиксации и попытался скрыться. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Скрыться после инцидента хулигану не удалось, его поймал смотритель и сдал полиции. Теперь ведется разбирательство дела. Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, по данному факту проводит проверку служба участковых уполномоченных.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»