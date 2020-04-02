ЕГД примет ряд антикризисных решений

12:00 | 3.04.2020

Екатеринбургская городская дума планирует принять ряд антикризисных решений в связи со складывающейся экономической ситуацией в уральской столице. Об этом veved.ru сообщает пресс-служба ЕГД.



Так, на ближайшем заседании думы будет рассмотрено положение об особенностях продажи имущества на аукционе в электронной форме, также планируется внести изменения в порядок рассмотрения ЕГД проектов муниципальных программ. Помимо этого, в адрес мэра Екатеринбурга направят запрос по налогу на имущество физических лиц (индивидуальных предпринимателей).



– В сложившихся экономических условиях, когда действуют ограничительные меры, бизнес терпит убытки, ряд отраслей и граждане нуждаются в поддержке, под вопросом находится и наполняемость бюджета. Нынешняя ситуация требует от всех объединения усилий, принятия взвешенных и грамотных решений. После обсуждения данных вопросов с коллегами, мною было принято следующее решение: 11 миллионов 857 тысяч рублей, которые ранее были дополнительно выделены Думе на освещение работы депутатов в СМИ, мы направим на погашение срочных бюджетных обязательств. Я уже подготовил соответствующее обращение Главе Екатеринбурга, – поясняет председатель ЕГД Игорь Володин.



Добавим, что в понедельник, 6 апреля, планируется совместное заявление Игоря Володина и мэра Екатеринбурга Александра Высокинского по мерам помощи предпринимательскому сообществу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»