Высокинский предложил запретить продажу алкоголя в Екатеринбурге

11:26 | 3.04.2020

Фото: goodfon.ru

Мэр уральской столицы Александр Высокинский направил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву предложение о запрете на продажу алкоголя в дни пандемии коронавирусной инфекции.



– Моя позиция, что торговлю «виноводкой» надо закрыть. Вообще. По двум причинам. Первая – бытовое пьянство – всегда горе для семьи. Вторая – алкоголь резко снижает иммунитет. И все легенды про «водку с перцем» на сегодня не работают. И если мы сами продаем в магазинах средства, которые снижают иммунитет, при этом весь город на карантине… Двойных-то стандартов быть не должно, – пояснил свое предложение Высокинский в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге».



Мэр Екатеринбурга также отметил, что прибылью данного сектора экономики в этот раз можно пожертвовать, чтобы не увеличивать нагрузку на и без того занятых врачей.



Добавим, что запрет на продажу алкоголя уже вступил в силу с этого понедельника в Якутске.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»