«Цыгана на Приоре», сбившего в Екатеринбурге девушку, освободили от наказания

11:05 | 3.04.2020

Фото: скриншот видео Чкаловского районного суда

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении «цыгана на Приоре», который сбил молодую девушку. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



В ходе судебного следствия было установлено, что в апреле прошлого года Виктор Васильев сел за руль машины «Лада Приора», которая принадлежала его отцу, и выехал на улицы Екатеринбурга. В тот момент юноша еще не достиг совершеннолетия и не имел водительских прав. Обвиняемый двигался по проезжей части на улице Газетная, не справился с управлением машины и допустил его занос и выезд за пределы проезжей части на тротуар, где совершил наезд на пешехода.



В результате наезда девушка 1991 года рождения получила переломы костей голени, что повлекло тяжкий вред ее здоровью.



Гособвинитель просил суд назначить Васильеву наказание в виде ограничения свободы. Чкаловский райсуд признал юношу виновным в совершении инкриминируемого преступления, освободив его от наказания с применением мер воспитательного характера.



Пока что приговор не вступил в законную силу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»