В Екатеринбурге задержан подозреваемый в поджоге бараков

09:17 | 3.04.2020

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома на улице Омская, при пожаре в котором погибли восемь человек. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.



Напомним, что в течение всего марта на Эльмаше и Уралмаше загорались городские бараки. В Орджоникидзевском районе возгорания происходили без жертв, но в Кировском пожар закончился трагедией – гибелью 8 человек.



– Ранним утром 2 апреля, сотрудниками ГИБДД на месте очередного возгорания дома барачного типа в Екатеринбурге задержан по подозрению в поджоге домов 28-летний ранее не судимый местный житель. Инспекторы передали его сыщикам уголовного розыска, те пришли к мнению, что молодой человек может иметь отношение к серии резонансных поджогов жилых домов. Собранные материалы и сам задержанный переданы для дальнейшей работы в Следственный комитет, – рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.



Представить СКР по Свердловской области Александр Шульга добавил, что следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»