Новости дня
21:14 | 2.04.2020
Фото: travelbelka.ru
«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Индии
Планируется, что компания совершит несколько чартерных рейсов с 4 по 8 апреля в города Тривандрум, Ченнаи, Гоа и Калькутта. Так, 4 апреля будет совершен рейс Тривандум – Екатеринбург, 5 апреля Ченнай – Екатеринбург, 6 апреля Гоа – Екатеринбург, а апреля Калькутта – Екатеринбург. Все рейся выполнят на самолетах Airbus A321neo.
Отметим, что билеты пассажиров, у которых ранее были куплены билеты на рейсы перевозчиков «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», будут переоформлены на вывозные рейсы, а все остальные россияне смогут купить билеты по стоимости 100 евро за билет.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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