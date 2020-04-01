«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Индии

21:14 | 2.04.2020

Фото: travelbelka.ru

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на вывоз россиян из Индии, об этом сообщили в пресс-службе компании.



Планируется, что компания совершит несколько чартерных рейсов с 4 по 8 апреля в города Тривандрум, Ченнаи, Гоа и Калькутта. Так, 4 апреля будет совершен рейс Тривандум – Екатеринбург, 5 апреля Ченнай – Екатеринбург, 6 апреля Гоа – Екатеринбург, а апреля Калькутта – Екатеринбург. Все рейся выполнят на самолетах Airbus A321neo.



Отметим, что билеты пассажиров, у которых ранее были куплены билеты на рейсы перевозчиков «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», будут переоформлены на вывозные рейсы, а все остальные россияне смогут купить билеты по стоимости 100 евро за билет.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»