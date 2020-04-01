В Екатеринбурге стартует проект «Спорт в самоизоляции: измерь свою силу»

17:40 | 2.04.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Спортивно-патриотический сектор отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии объявил о старте проекта «Спорт в самоизоляции: измерь свою силу!», направленный на укрепление тела и духа во время пандемии коронавируса.



В проект входит система физических упражнений «Русский силомер плюс», которые подходят для людей любого возраста. Он состоит их упражнений на пресс, приседания и отжимания от пола, при этом каждый человек может измерить свою силу самостоятельно по балльной системе.



Чтобы уральцы правильно выполняли упражнения, епархия записала специальный ролик, где наглядно показаны все движения. С комплексом, состоящим из 11 упражнений разного уровня сложности, можно ознакомиться на сайте Екатеринбургской епархии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»