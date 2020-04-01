Свердловчан из-за коронавируса перестали пускать на территорию Челябинской области

16:30 | 2.04.2020

Челябинские гаишники из-за коронавируса закрыли въезд из Свердловской области. Всех водителей и пассажиров возвращают на места жительства.



«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на границах Челябинской области сотрудниками Госавтоинспекции проверяется весь поток транспортных средств, движущихся в обоих направлениях. Инспекторами ДПС организовано реверсивное движение путем сужения проезжей части до одной полосы»,- сообщили в ГИБДД по Челябинской области.



Также отмечается, что исключение делается только для транспортных средств, движущихся через Челябинскую область транзитом и грузовых автомобилей, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»