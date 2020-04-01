Прокуратура Серова начала проверку в связи с травмирование мужчины на предприятии

16:21 | 2.04.2020

Фото: tzgovorit.ru

Накануне в Свердловской области на территории ООО «Лесной Урал Сбыт» 51-летний оператор пеллетной установки получил травму. Прокуратура Серова организовала проверку.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, во время работы рука мужчины попала в грейферный захват перегружателя. В результате этого произошла травматическая ампутация кисти.



Прокуратура намерена дать правовую оценку тому, как на предприятии соблюдается закон об охране труда. По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет определена степень тяжести вреда, причинённого здоровью гражданина. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»