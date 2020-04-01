В Екатеринбурге «опечатали» ещё одного нарушителя карантина

15:58 | 2.04.2020

Фото: пресс-службы УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге на девять дней приостановлена деятельность спортивного магазина «Овелон» (ул. 8 Марта, 207), который продолжал работать в нерабочую неделю.



Продолжив свою деятельность, заведение нарушило Указ Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней» и Указ главы региона «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции».



Индивидуальный предприниматель предупреждён об ответственности в случае возобновления деятельности.



По данным пресс-службы УФССП России по Свердловской области, на данный момент судебными приставами-исполнителями приостановлена деятельность следующих организаций:



- Первоуральским районным отделом приостановлена деятельность 6 организаций (отделения сотовой связи «МТС», автомагазина, швейного ателье, парикмахерской и «Ломбарда «Золотой Мир», ООО «Фианит-Ломбард»);

- Невьянским – кафе «Симба» на срок 45 суток;

- в Красноуфимске – «Дома быта» (ул. Бытовая, 6) на 8 суток;

- Серовским – цветочного магазина (Луначарского, 92) на 10 суток,

- Красноуральским – магазина женского белья (Ленина, 49) на срок 6 суток,

- Кушвинским – парикмахерской «Эффект» и закусочной «Мали» на 8 суток.

- в Екатеринбурге административному приостановлению подвергнуты автосалон «Автобан-Юг» и один из филиалов парикмахерской «СтрижкаШоп».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»