В Екатеринбурге задержали повара-закладчика, перевозившего 100 грамм мефедрона

13:50 | 2.04.2020

На окраине Екатеринбурга на 11 км Московского тракта сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии в ходе спланированной спецоперации задержали мужчину 1995 года рождения, у которого при личном досмотре изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета. В свертке находилось наркотическое средство мефедрон общим весом порядка 100 граммов.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, задержанным оказался повар одного из ресторанов города. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. По версии оперативников, подозреваемый является так называемым «закладчиком», получившим оптовую партию запрещенного вещества для фасовки и дальнейшего распространения.



В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 («Покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.



Другая успешная операция прошла в Пионерском микрорайоне. По адресу улица Маяковского, 6 сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 3 совместно с участковым уполномоченным в автомобиле Lada Granta задержан 26-летний местный житель при попытке сбыта свертка с наркотиком синтетического происхождения. На место была вызвана следственно-оперативная группа. После установления личности задержанного выяснилось, что он нигде не работает, ранее судим за незаконный оборот наркотических средств.



Полиция ведет работу по установлению и привлечению к ответственности иных лиц, причастных к совершению данных преступлений, а также выясняет источники происхождения наркотических веществ.

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