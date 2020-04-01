В МинЖКХ Свердловской области рассказали, как платить за коммунальные услуги во время карантина

19:01 | 1.04.2020

Фото: dom43.ru

В свердловском МинЖКХ рассказали о способах оплаты за коммунальные услуги в условиях изоляции. Уральцам порекомендовали вносить средства через онлайн-сервисы.



«Жителям региона начали поступать коммунальные квитанции за март. И оплатить их нужно, даже не смотря на всеобщую самоизоляцию – прежде всего для того, чтобы работники отрасли, которые сегодня трудятся в круглосуточном режиме, могли своевременно получить свою зарплату», – сказал министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



При этом о людях старшего поколения рекомендуется позаботиться их близким, взяв все оргвопросы на себя.



Сдать показания приборов учета в этом месяце свердловчанам также рекомендуется сдать дистанционно, позвонив по номерам 8 967 639-30-44 или (343) 346-30-44.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»