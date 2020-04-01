После вмешательства прокуратуры жителям Екатеринбурга возобновили подачу газа

18:00 | 1.04.2020

Фото: mport.ua

После вмешательства прокуратуры возобновилось газоснабжение пяти многоквартирных домов в Екатеринбурге. Напомним, что газ в квартирах пропал 27 марта из-за паления давления при опрессовке.



В пресс-службе свердловской прокуратуры рассказали, что в ходе проверки выяснилось о приостановлении подачи газа в жилые дома на улице Гурзуфской, 22, 25, Посадской, 36, 40/2 и Сыромолотова,14. В указанные дома коммунальное благо поставляло АО «Екатеринбурггаз».



Отсутствие газоснабжения влечёт нарушение прав граждан на своевременное, бесперебойное и качественное получение коммунальных услуг. Поэтому прокуратура Екатеринбурга внесла представление мэру города Александру Высокинскому и гендиректору АО «Екатеринбурггаз» Валерию Боровикову.



31 марта после вмешательства прокуратуры газоснабжение в жилых домах было возобновлено.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»