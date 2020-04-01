Свердловчан приглашают поучаствовать в конкурсе идей для занятий во время карантина

15:53 | 1.04.2020

Фото: yandex.kz

Свердловчан приглашают принять участие в конкурсе лучших идей для занятий дома в условиях самоизоляции. Об этом сообщает телеграмм-канал СтопCOVID-19.



Для конкурса можно предлагать разнообразные идеи – от приготовления фирменных блюд до советов идеальной уборки. Поделиться лайфаками можно в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram или Tik-Tok. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать видео до 90 секунд либо текст с фото и указать хэштеги #ПокаДома #оставайсядома #лучшедома. Также ссылку на пост можно отправить на электронную почту konkursurfo@yandex.ru.



Отметим, что участники конкурса должны быть старше 7 лет. Итоги будут подведены уже 6 апреля. Победителей определят в разных возрастных группах. Участников, занявших первые три места в каждой группе, наградят подписками на видеопорталы, образовательные платформы, магазины электронных книг и возможностью сотрудничать с ведущими производителями медиа-контента.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»