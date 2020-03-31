Невьянский суд рассмотрел дело с помощью видеозвонка по WhatsApp

15:11 | 1.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

Впервые в истории российского правосудия Невьянский городской суд рассмотрел дело с помощью видеозвонка по WhatsApp. Об этом рассказал глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Адвокаты «Агоры» оказывали правовую помощь одной из сторон дела.



– Судья Невьянского городского суда Свердловской области рассмотрела с помощью видеозвонка по WhatsApp дело об административном правонарушении в отношении местного предпринимателя, кафе которого функционировало во время карантина. В качестве наказания суд запретил деятельность этого кафе на срок 45 дней, – сообщил Павел Чиков.



Напомним, что в Свердловской области с 28 марта ввели ограничения работы торговых центров, ресторанов и торговых точек для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. Деятельность кафе на Среднем Урале также до особого распоряжения запрещена.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»