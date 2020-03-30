На свердловских трассах появились призывы остаться дома

14:58 | 31.03.2020

На всех трассах Среднего Урала появились призывы «Оставайтесь дома! Берегите себя». Таким образов свердловчан просят соблюдать режим самоизоляции и не выезжать на дороги без срочной необходимости.



Предупреждение появилось на 15 табло переменной информации. Обычно на них транслируется важная для водителей информация о возможных ограничениях проезда и ДТП, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».



Отметим, в настоящее время движение на всех трассах Свердловской, Тюменской областей и ХМАО осуществляется в штатном режиме.



Напомним, в Свердловской области, по последним данным, 33 заражённых коронавирусом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»