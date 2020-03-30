Екатеринбург стал одним из самых разочаровывающих городов

10:10 | 31.03.2020

Фото: musthaveforyou.mediasole.ru

Екатеринбург занял шестое место в списке самых разочаровывающих городов. Результаты опроса туристов опубликован на сайте сервиса бронирования жилья Tvil.ru.



Всего уральская столица набрала 9,43% голосов. Лидерами в рейтинге стали Москва (16,98%), Волгоград (13,21%), Краснодар и Алушта (12,26%). На пятом месте оказалась Ялта (11,32%), на седьмом Севастополь (7,55%), далее в рейтинге оказались Абрау-Дюрсо и Новороссийск (6,6%), а на последнем месте Санкт-Петербург (3,77%).



Опрос проводился в соцсетях.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»