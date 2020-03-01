Новости дня
19:42 | 30.03.2020
Фото: independent.co.uk
Свердловское предприятие по пошиву одежды переквалифицируется на изготовление защитных костюмов
Защитный костюм состоит из комбинезона с капюшоном, бахил, перчаток и маски. Конструкторы компании уже разработали модель из курточной ткани на мембране.
Пошивом костюмов займутся 60 швей. Все они уже переведены на работу в две смены, и за день будут отшивать 200 комплектов.
Защитные комплекты, в первую очередь, планируют выдавать волонтерам, которые занимаются доставкой продуктов и лекарств пожилым людям.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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