Свердловское предприятие по пошиву одежды переквалифицируется на изготовление защитных костюмов

19:42 | 30.03.2020

Фото: independent.co.uk

Свердловская компания РЭЙ, которая занимается производством спортивной одежды, по заказу властей перепрофилировалась на пошив защитных костюмов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального правительства по информированию населения об эпидемической ситуации в области.



Защитный костюм состоит из комбинезона с капюшоном, бахил, перчаток и маски. Конструкторы компании уже разработали модель из курточной ткани на мембране.



Пошивом костюмов займутся 60 швей. Все они уже переведены на работу в две смены, и за день будут отшивать 200 комплектов.



Защитные комплекты, в первую очередь, планируют выдавать волонтерам, которые занимаются доставкой продуктов и лекарств пожилым людям.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»